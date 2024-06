Ob petkovem požaru na območju Kranja trem osebam nudili zdravniško pomoč

Kranj, 23. junija - Kranjski policisti so bili v petek nekaj pred 9. uro obveščeni o požaru v enem izmed podjetij na območju Kranja. Preventivno so evakuirali 80 oseb, zaradi nadihanega dima pa je bila trem osebam nudena zdravniška pomoč, odpeljali so jih v zdravstveno ustanovo. Policisti so na kraju ugotovili, da je do požara prišlo zaradi pregretja grelca.