Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 23. junija - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo od jugovzhoda pooblačilo, predvsem v južni in delu osrednje Slovenije bo občasno deževalo. Burja na Primorskem se bo okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno, na jugu bo še nekaj dežja. Čez dan bo na Primorskem precej jasno, tudi drugod se bo popoldne delno razjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem dopoldne zmerna do močna burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: V ponedeljek zjutraj in dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Obeti: V torek in sredo bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Burja bo ponehala.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se zadržuje višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka. Od severovzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno in povečini suho. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu šibka, v Kvarnerju zmerna burja. V ponedeljek bo ob severnem Jadranu precej jasno z zmerno do močno burjo, ki bo v drugem delu dneva počasi slabela. Drugod se bo oblačnost spreminjala, predvsem na severu Hrvaške bo zjutraj in dopoldne tudi nekaj dežja.

Biovreme: Danes in v ponedeljek vreme večini ljudi ne bo povzročalo večjih težav. Vremenska obremenitev se bo postopno večala v noči na torek.