Italija deseta žrtev Slovenije v ligi narodov

Ljubljana, 22. junija - Slovenski odbojkarji so le še korak do prvega mesta po rednem delu lige narodov. Na svoji enajsti tekmi so danes še desetič zmagali, deseta žrtev je bila Italija, aktualni svetovni prvak. Izid tekme je bil 3:0 (19, 21, 19), z gladko zmago pa so Slovenci Italijane prehiteli tudi na drugem mestu svetovne jakostne lestvice.