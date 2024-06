Portugalci za drugo zmago nadigrali Turke in potrdili izločilne boje

Dortmund, 22. junija - Portugalska nogometna reprezentanca je v tekmi drugega kroga skupine F na evropskem prvenstvu v Dortmundu premagala Turčijo s 3:0 (2:0). Za Portugalce je to druga zmaga na turnirju, s katero so si tudi priigrali nastop v osmini finala. Turki so doživeli prvi poraz.