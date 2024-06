Vrnitev plovila Starliner na Zemljo odložili za nedoločen čas

Cape Canaveral, 22. junija - Ameriška vesoljska agencija Nasa je v petek sporočila, da so vrnitev vesoljskega plovila Starliner z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) na Zemljo, ki je bila načrtovana za prihodnji teden, odložili za nedoločen čas. S tem bodo imeli več časa za pregled okvar pogonskih motorjev in uhajanja helija, so pojasnili.