V prometni nesreči nad Črnim Kalom umrl 48-letnik

Črni Kal, 22. junija - Ob 4.55 je na regionalni cesti nad Črnim Kalom prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. Policisti so ugotovili, da je 48-letni državljan Nemčije z urejenim bivanjem v Sloveniji čelno trčil v obcestno drevo in na kraju zaradi poškodb umrl. V nesreči je bil moški samoudeležen, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.