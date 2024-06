Vreme: Danes bo spremenljivo, sredi dneva bodo možne posamezne plohe in nevihte

Ljubljana, 22. junija - Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več na severovzhodu. Sredi dneva, popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, ponekod na jugovzhodu do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, čez dan pa se bo oblačnost nekoliko trgala. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 28, v Zgornjesavski dolini okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v torek. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo v torek postopno slabela.

Vremenska slika: Vremenska fronta se je pomaknila nad Balkanski polotok. V višinah nad naše kraje doteka hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu sončno, drugod bo več oblačnosti. Že zjutraj bo nekaj neviht v krajih severno od nas, pogostejše pa bodo sredi dneva, popoldne in zvečer. V nedeljo bo v krajih zahodno in severno od nas sprva zmerno do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne plohe. Čez dan se bo povsod delno razjasnilo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, v Kvarnerju šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev počasi popuščala, v nedeljo pa bo vremenski vpliv povečini ugoden.