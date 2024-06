Ljubljana, 22. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na koncu podravske avtoceste pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški (zamuda 15 - 20 minut) in na primorski avtocesti pred Brezovico proti Kopru iz smeri Viča in Brda (zamuda približno 10 minut).