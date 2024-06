Poljaki po zmagi nad Argentino na drugo mesto v ligi narodov

Ljubljana, 21. junija - Poljski odbojkarji so v današnji uvodni tekmi elitne lige narodov v ljubljanskih Stožicah s 3:0 v nizih odpravili Argentince. Poljaki so z osmo zmago na desetih tekmah napredovali na drugo mesto lestvice pred Italijane, na vrhu so z zmago več Slovenci, ki so bili danes prosti.