New York, 21. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Ameriške delnice so dan končale mešano, saj se je zdrs družbe Nvidia nadaljeval, medtem ko so trgovci poskušali utrditi dobiček, ki so ga dosegli z nedavno rastjo tehnoloških delnic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.