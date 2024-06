Na olimpijskih igrah v Los Angelesu atletika na sporedu že prvi teden

Los Angeles, 21. junija - Organizatorji olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028 in predstavniki Mednarodne atletske zveze so danes sporočili, da bodo tekmovanja v atletiki na omenjenih igrah na sporedu že prvi teden. Po njihovem mnenju bo to zgodovinski premik v organizaciji največjega športnega dogodka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.