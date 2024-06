Za komuniciranje o integriteti z generacijo Z na voljo 5000 evrov

Ljubljana, 21. junija - Komisija za preprečevanje korupcije je v uradnem listu objavila razpis za financiranje izdelave projekta analize in oblikovanja učinkovitih načinov komuniciranja o integriteti s populacijo mladih v okviru generacije Z, v starosti od 15 do 29 let. Prijavijo se lahko neprofitne organizacije zasebnega sektorja. Rok za prijavo na razpis je 8. julij.