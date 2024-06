Objavljen javni razpis za zeleni prehod v kulturi

Ljubljana, 21. junija - Ministrstvo za kulturo je v uradnem listu objavilo javni razpis za zeleni prehod v kulturi. Razpis odgovarja na potrebo po zmanjšanju ogljičnega odtisa kulturnih dejavnosti in dogodkov ter krepi prizadevanja za podnebno nevtralnost v skladu z evropskimi in nacionalnimi usmeritvami. Rok za oddajo vlog je do vključno 22. julija.