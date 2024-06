Ministrstvo z več razpisi za razvoj kmetijstva

Ljubljana, 21. junija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo tri razpise. Sredstva so med drugim na voljo za prenos znanja s področja predelave, pomoč pri delovanju na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja ter za pomoč pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov.