Gorenjska avtocesta med priključkoma Brnik in Vodice ponovno odprta

Vodice, 21. junija - Na gorenjski avtocesti se je okoli 13.30 pri izvozu Vodice v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri je bila udeležena voznica osebnega vozila. Zaradi nesreče je bila avtocesta med priključkoma Brnik in Vodice proti Ljubljani nekaj časa zaprta, promet pa je bil oviran do 14.30, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Policisti so ugotovili, da voznica ni vozila po sredini primernega pasu in je zato z levo stranjo vozila trčila v ograjo ter obstala na voznem in prehitevalnem pasu. V nesreči se je lažje poškodovala, zoper njo pa so uvedli prekrškovni postopek.