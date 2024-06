Vreme: ponoči bo nastala kakšna ploha ali nevihta

Ljubljana, 21. junija - Zvečer in ponoči bo predvsem v severozahodni Sloveniji lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: v nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in nekaj plohami. V ponedeljek bo povečini sončno in suho. Oba dneva bo ponekod pihal severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja.

Vremenska slika: območje visokega zračnega tlaka nad Alpami in severozahodnim Balkanom slabi. Vremenska fronta se počasi pomika nad Italijo in bo v noči na soboto prešla naše kraje. Pred njo z jugozahodnikom doteka k nam zelo topel zrak, ki s sabo nosi precej puščavskega prahu.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči bodo predvsem v krajih zahodno in severno od nas nastale plohe in nevihte. V soboto bo na Hrvaškem ter ob severnem Jadranu sončno, drugod bo več oblačnosti. Že zjutraj bo nekaj neviht v krajih severno od nas, pogostejše pa bodo sredi dneva, popoldne in zvečer. Vročina bo popustila.