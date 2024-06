Na avtobusih lani več potnikov

Ljubljana, 23. junija - Mestni avtobusi so lani prepeljali okoli 44 milijonov potnikov, kar je 16 odstotkov več kot leta 2022. V medkrajevnem prevozu so jih našteli okoli 26 milijonov oz. osem odstotkov več, v mednarodnem javnem linijskem prevozu, ki so ga izvajali domači avtobusni prevozniki, pa so statistiki našteli okoli 33.000 potnikov, kar je enako predlanskemu letu.