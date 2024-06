Javni dolg Velike Britanije najvišji po letu 1961

London, 21. junija - Javni dolg Velike Britanije je maja nanesel več kot 2700 milijard funtov (3200 milijard evrov) in se ustavil pri skoraj 100 odstotkih BDP. Gre za najvišjo raven javnega dolga po marcu 1961 in to kljub temu, da je bilo vladno zadolževanje manjše od pričakovanj, podatke britanskega statističnega urada povzema nemška tiskovna agencija dpa.