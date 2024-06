Focus z nasveti za znižanje položnic za energijo

Ljubljana, 22. junija - Okoljska organizacija Focus je v sodelovanju z Eko skladom in CSD Zasavje v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi socialno ranljivim občanom predstavila nasvete za znižanje položnic za energijo. Kot poudarjajo v Focusu, se lahko pri ogrevanju, umivanju, kuhanju in razsvetljavi z enostavnimi prijemi zmanjša porabo energije za tretjino.