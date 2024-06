Za mala in srednja podjetja na voljo trije milijoni evrov za pridobitev certifikatov

Maribor, 21. junija - Slovenski podjetniški sklad je danes v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom objavil javni poziv za finančne spodbude prek vavčerjev za pridobitev certifikatov. Mikro, malim in srednjim podjetjem so na voljo trije milijoni evrov. Vloge so možne po digitalni poti, skrajni rok je konec marca 2028.