Vodice, 21. junija - Gorenjska avtocesta, ki je bila zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Brnikom in Vodice proti Ljubljani, je ponovno odprta, poroča prometnoinformacijski center. Promet je zaradi nesreče oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zastoj nastaja med Kranjem in Vodicami, zamuda do 30 minut.