Arčon v Trstu o ohranjanju slovenščine v zamejstvu

Trst, 21. junija - Podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je v petek v Trstu sestal z novoizvoljenimi župani v pokrajinah Trst in Gorica. Na srečanju je beseda tekla o temah, ki obe strani meje združujejo in povezujejo, poudarek pa je bil tudi na ohranjanju slovenskega jezika na tem ozemlju.

Kot je minister Arčon ocenil po delovnem srečanju, je bilo to konstruktivno, saj so spregovorili tako o povsem lokalnih temah, za katere se mu zdi prav, da vsi župani in županje med seboj vedo, pa tudi o izzivih, ki jih še čakajo, med drugim o Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje. To vidi predvsem kot platformo za čezmejne projekte ter povezovanje tega prostora.

Velik poudarek pa so na srečanju namenili tudi učenju slovenskega jezika na tem območju. Arčon je ob tem zatrdil, da bo tej tematiki več pozornosti namenila tudi Slovenija, saj se mu zdi bistvenega pomena, da se slovenski jezik na tem ozemlju ohrani.

Kot so ugotovili sogovorniki, je ena izmed največjih težav pri učenju slovenščine na območju Trsta in Gorice, pomanjkanje kadra. Arčon je ob tem dejal, da je to sicer problematika, s katero se soočajo tudi drugod v zamejstvu. Prav zato želijo stimulirati predvsem mlade, ki se šele odločajo za študij, da bi se morebiti odločili za študij pedagogike oz. slovenistike. V ta namen ne izključuje celo ustanovitve štipendije za te študije.

Arčon je poudaril še, da si njegov urad prizadeva predvsem za delovanje društev in krovnih organizacij, ki dajejo slovenski utrip zamejskemu prostoru.

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu vidi tudi kot skupno točko, kamor se lahko zamejske občine obrnejo, ko potrebujejo pomoč pri konkretnih primerih. Enega izmed teh je naslovila županja občine Repentabor Tanja Kosmina, ki si želi bolj intenzivne sestanke glede mejnega prehoda Fernetiči.

Urad se je na to prošnjo odzval z obljubo, da bodo v razpravo vključili ministrstvo za infrastrukturo, Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) in sežansko občino.