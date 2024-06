Derbi Slovenija - Srbija so si ogledali tudi slovenski policisti

München, 21. junija - Derbi 2. kroga skupine C evropskega prvenstva v Nemčiji v Münchnu med Slovenijo in Srbijo, ki se je v Münchnu končal z remijem 1:1, je minil tudi ob navzočnosti pripadnikov slovenske policije. Na tekmi ni bilo večjih incidentov, tudi po zaslugi slovenskih policistov, ki so skupaj z nemškimi policisti skrbeli za varnost navijačev.