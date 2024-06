V Novi Gorici odprli stanovanjsko skupnost za starejše in nove prostore dnevnega centra za starejše

Nova Gorica, 21. junija - V Novi Gorici na Erjavčevi ulici so danes odprli novo stavbo, v kateri bosta prostore dobila dnevni center za starejše in stanovanjska skupnost za starejše. Investicijo v vrednosti 1,2 milijona evrov sta finančno pokrila ministrstvo za solidarno prihodnost in Mestna občina Nova Gorica, ki je tudi odstopila zemljišče za gradnjo.