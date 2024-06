Pristojni pred počitnicami svarijo pred vnosom rastlinskih in živalskih proizvodov v EU

Ljubljana, 21. junija - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS pred začetkom počitnic opozarja vse, ki bodo potovali izven EU, da lahko s teh potovanj domov v osebni prtljagi prinesejo le določene rastlinske in živalske proizvode. Kot so vnovič pojasnili, se lahko namreč s tovrstnimi proizvodi prenaša bolezni in škodljivce.