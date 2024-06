Mladi zdravniki opozorili na težave pri elektronski oddaji podpisov za spremembe kazenskega zakonika

Ljubljana, 21. junija - Mladi zdravniki Slovenije so opozorili, da pri oddaji podpisov podpore pobudi za spremembo kazenskega zakonika za vzpostavitev kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca prihaja do težav. Izkazalo se je, da se na e-upravi pojavljajo številne napake, zato oddaja vloge pogosto ni bila mogoča, so poudarili v sporočilu za javnost.