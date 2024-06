Kope se vse bolj usmerjajo v poletno sezono

Slovenj Gradec, 21. junija - Smučišče Kope, ki je v zadnjih štirih letih za različne naložbe namenilo preko 20 milijonov evrov, se usmerja tudi v poletno sezono, saj so zime zadnjih let zelo mile. Kot je vodstvo smučišča danes povedalo na novinarski konferenci, so z naložbami v trajnostni razvoj ustvarili pogoje za celoletni turizem. Letošnja novost pa je pot med krošnjami.