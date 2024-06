V londonskem muzeju razstavo posvetili modni ikoni Naomi Campbell

London, 24. junija - V londonskem Muzeju Viktorije in Alberta so konec tedna odprli razstavo Naomi In Fashion. Z deli svetovno znanih oblikovalcev in fotografov se posvečajo karieri modne manekenke Naomi Campbell, njenemu ustvarjalnemu sodelovanju, aktivizmu in družbenemu vplivu. Je prva večja muzejska razstava, ki je posvečena manekenki.