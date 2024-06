Cene hrane v Sloveniji nižje kot v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem

Ljubljana, 21. junija - BDP na prebivalca je bil v standardih kupne moči v Sloveniji lani za devet odstotkov nižji od povprečja EU, dejanska individualna potrošnja na prebivalca pa je bila manjša za 13 odstotkov. Cene gostinskih in nastanitvenih storitev, pa tudi hrane in brezalkoholnih pijač, so bile v Sloveniji nižje kot v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.