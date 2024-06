Začetek 16. mednarodnega festivala Arsana na Ptuju z Operno nočjo

Ptuj, 22. junija - Operna noč na ptujski panorami bo nocojšnji otvoritveni dogodek 16. ptujskega mednarodnega festivala Arsana. Simfonični orkester in zbor Opere SNG Maribor bosta poskrbela za spektakularen uvod v letošnjo, podaljšano Arsano. Festival, katerega dogodki so plačljivi, nocojšnji in še nekateri pa brezplačni, je namreč podaljšan na vse poletje.