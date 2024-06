Uefa sprožila preiskavo proti Hrvaški in Albaniji zaradi skandiranja

München, 21. junija - Evropska nogometna zveza (Uefa) je sprožila preiskavo proti Nogometni zvezi Hrvaške in Nogometni zvezi Albanije zaradi incidentov navijačev obeh reprezentanc med drugim krogom skupine B na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Hrvaški in albanski navijači so v sredo v Hamburgu med tekmo, ki se je končala z 2:2, vzklikali "ubij Srba", poroča Tanjug.