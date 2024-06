V Murski Soboti se nocoj začenjajo Soboški dnevi

Murska Sobota, 21. junija - S predstavo za otroke se bo nocoj na dvorišču soboškega gradu začel festival Soboški dnevi. Na različna prizorišča po mestu bo v sedmih dneh pripeljal 24 dogodkov, od nastopov glasbenih skupin, predstav za otroke do klasičnih koncertov in folklore. Organizator festivala je občina Murska Sobota, zato so prireditve razen dveh izjem brezplačne.