V Toronto odhaja delegacija lesarskih in pohištvenih podjetij

Ljubljana, 23. junija - V Toronto danes odhaja delegacija lesarskih in pohištvenih podjetij. V Kanadi se bo delegacija do četrtka srečala z vrsto kanadskih podjetij ter obiskala več razstavnih prostorov pohištva, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Obisk je namenjen gradnji in utrjevanju poslovnih kontaktov na perspektivnem izvoznem trgu.