Pjongjang gradi zid na meji med Korejama, razkrivajo satelitski posnetki

Seul/London, 21. junija - Severna Koreja je na svoji strani demilitariziranega območja meje z Južno Korejo začela graditi odseke betonskega zidu, dokazuje primerjava satelitskih posnetkov. Kot so za britanski BBC ocenili analitiki, je Pjongjang do odsekov zidu speljal ceste in očistil zaraščeno območje, kar nakazuje na namero izvidniške dejavnosti na obmejnem območju.