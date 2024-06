V projekt spodbujanja podjetništva pri mladih se vključuje vse več šol

Ljubljana, 21. junija - Aktivnosti, usmerjene v razvoj podjetniških kompetenc šolarjev in dijakov ter zagotavljanje pogojev za njihov celovit podjetniški razvoj, izvaja vse več šol, zadovoljni ugotavljajo v agenciji Spirit Slovenija, ki bo tudi v novem šolskem letu financirala podjetniške delavnice in krožke na osnovnih in srednjih šolah. Sodelovalo jih bo rekordnih 151.