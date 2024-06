Dejan Jakara novi trener košarkarjev Krke

Novo mesto, 21. junija - Člansko moštvo novomeške košarkarske ekipe Krka ima novega trenerja, so sporočili iz dolenjskega kluba. Na to mesto je bil imenovan 38-letni Dejan Jakara, ki je s klubom sklenil dolgoročno pogodbo. Drugih podrobnosti dogovora v Krki niso navedli. Po dveh letih so konec maja končali sodelovanje s prejšnjim trenerjem Gašperjem Okornom.