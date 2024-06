WHO svari pred ponarejenimi zdravili za diabetes

Ženeva, 21. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v četrtek opozorila, da so od leta 2022 po vsem svetu v obtoku ponarejena zdravila za sladkorno bolezen. Gre za zdravilo Ozempic, ki vsebuje učinkovino semaglutid in je v EU odobreno za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, pogosto pa se uporablja tudi za zniževanje telesne teže.