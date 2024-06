Newyorške borze končale neenotno

New York, 20. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. S padcem tehnološkega indeksa Nasdaq se je tako končal niz sedmih zaporednih rekordnih zaprtij zaradi padca ameriškega proizvajalca čipov Nvidia in drugih delnic s področja umetne inteligence, ki so bile do zdaj vodilne na trgu v tem letu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.