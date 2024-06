Danes na EP obračun med Francijo in Nizozemsko

Berlin, 21. junija - Nogometaši na evropskem prvenstvu v Nemčiji bodo danes igrali tri tekme v skupinah D in E. Osrednji obračun dneva bo večerna tekma v Leipzigu med Francijo in Nizozemsko, pred tem bosta v skupini D igrali še Poljska in Avstrija, v skupini E pa bo na sporedu tekma Slovaška - Ukrajina.