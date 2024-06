Varnostni svet ZN razpravljal o grožnjah kibernetski varnosti

New York, 20. junija - Varnostni svet bi moral imeti odločilno vlogo pri zmanjšanju napetosti in spodbujanju odgovornosti, ko zlonamerne kibernetske dejavnosti ogrožajo mednarodni mir in varnost, je na današnjem odprtem zasedanju Varnostnega sveta ZN o soočanju z grožnjami kibernetski varnosti dejal slovenski veleposlanik Samuel Žbogar.