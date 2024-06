Bela hiša razočarana nad Netanjahujevimi kritikami vlade ZDA

Washington, 20. junija - Kritike izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja glede ameriških dobav orožja Izraelu so moteče in zaskrbljujoče, glede na vse, kar je ta vlada doslej zagotovila Izraelu in bo to počela še naprej, je danes novinarjem v Washingtonu povedal tiskovni predstavnik Bele hiše John Kirby.