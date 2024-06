Evropske borze in nafta navzgor, evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 20. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Odmevale so odločitve nekaterih centralnih bank - švicarske, ki danes drugič zapored znižala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na 1,25 odstotka, in britanske, ki jo je ohranila pri 5,25 odstotka in s tem na 16-letnem vrhu. Nafta se je podražila, evro pa pocenil.