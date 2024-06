Inšpektorat delodajalce opozarja na bližajoči se rok za izplačilo regresa

Ljubljana, 20. junija - Inšpektorat za delo delodajalce opozarja, da se bliža rok za izplačilo regresa za letni dopust. Tega morajo izplačati najpozneje do 1. julija, in sicer v višini najmanj 1253,90 evra. Inšpektorji bodo izvajali usmerjeno akcijo nadzora izplačevanja regresa, pod drobnogledom bodo zlasti tisti delodajalci, ki so v preteklosti že kršili predpise.