V Moderni galeriji trienale U3 Proti toku časa

Ljubljana, 21. junija - V Moderni galeriji bo drevi vrata odprl 10. trienale sodobne umetnosti - U3. Pod naslovom Proti toku časa predstavlja dela, ki so nastala v zadnjih petih letih in vzpostavljajo relacijo do slovenskega umetnostnega prostora. Hkrati je neposreden odsev današnjega časa, ki ne sme biti razumljen kot linearna struktura ampak kot ciklična entiteta.