V Vojniku konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije

Vojnik, 20. junija - V Vojniku danes in v petek poteka 12. konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, ki jo je pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar organiziralo podjetje Mik Celje. Konferenca je namenjena izmenjavi znanj in izkušenj med drugim na področjih razvoja ter pridobivanju kadra in investicij.