Slovenski kriminalisti izsledili dalj časa iskano osebo, obsojeno goljufije

Ljubljana, 20. junija - Slovenski kriminalisti so v torek na območju murskosoboške policijske uprave izsledili in prijeli dalj časa iskano osebo, za katero je bila razpisana tudi sodna tiralica. Oseba je bila obsojena več kaznivih dejanj goljufij, policisti pa so jo po prejetju odpeljali v zapor na prestajanje zaporne kazni, so sporočili z Generalne policijske uprave.