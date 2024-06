Izbrani arhitekti prenove pariškega Centra Pompidou

Pariz, 23. junija - Prenovo pariškega Centra Pompidou bodo vodili arhitekti iz Francije, Japonske in Mehike - partnerja Nicolas Moreau in Hiroko Kusunoki ter arhitektka Frida Escobedo. Muzej moderne umetnosti, ki je vrata odprl leta 1977, bodo septembra 2025 zaprli zaradi 262 milijonov evrov vredne prenove, ki naj bi trajala pet let.