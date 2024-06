Ljubljanska borza: SBI TOP ob pocenitvi Krke in NLB malenkost navzdol

Ljubljana, 20. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,09 odstotka in se oblikoval pri 1566,82 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,28 milijona evrov poslov, 80 odstotkov z delnicami NLB in Krke. Tečaja obeh sta po rasti v minulih dneh danes nazadovala.