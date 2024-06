Tarča okoljskih aktivistov tudi zasebni letali na londonskem letališču

London, 20. junija - Okoljska aktivistična skupina Just Stop Oil nadaljuje s protestnimi akcijami, da bi opozorila na podnebni zlom. Potem ko so aktivisti v sredo z oranžno barvo poškropili kamne na znamenitem arheološkem najdišču Stonehenge v Veliki Britaniji, so bili danes po poročanju tujih agencij njihova tarča zasebna leta na londonskem letališču Stansted.