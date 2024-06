Srbska zveza protestirala zaradi skandiranja na tekmi med Albanijo in Hrvaško

Beograd, 20. junija - Nogometna zveza Srbije je poslala pismo generalnemu sekretarju Evropske nogometne zveze (Uefa) Teodoreju Teodoridisu v zvezi s skandiranjem na sredini tekmi med Hrvaško in Albanijo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Pri srbski zvezi trdijo, da so navijači Hrvaške in Albanije na tekmi, ki se je končala z 2:2, vzklikali "Ubij Srba".